Tottenham: Lloris gravement blessé

Les malheurs s'enchaînent pour Hugo Lloris. Après sa bourde le week-end dernier contre Southampton (2-1) et le calvaire vécu contre le Bayern Munich en Ligue des champions (2-7), le gardien de Tottenham a commis une nouvelle erreur qui a permis à Neal Maupay d'ouvrir le score pour Brighton après deux minutes de jeu.

Plus grave, le capitaine des Bleus est mal retombé et semble s'être gravement blessé au coude gauche. L'ancien Lyonnais, qui semblait énormément souffrir, a été évacué sur civière, avec un masque à oxygène.

On peut craindre une longue absence pour Lloris dont le forfait pour les deux prochaines rencontres de l'équipe de France paraît inéluctable.

