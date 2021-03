Prêté l’été dernier par le Real Madrid, Gareth Bale pensait se refaire une santé à Tottenham et retrouver un temps de jeu plus conséquent. Chez les Spurs, il joue certes plus souvent qu’en Espagne mais ses apparitions comme titulaire restent limitées. Une situation qui commence à le frustrer.

« Bale veut revenir à Madrid »



Un ancien président du Real, en l’occurrence Ramon Calderon, a même laissé croire que le gaucher gallois était en passe de perdre patience devant le manque de confiance que lui manifeste José Mourinho. "Il n'est pas content de son passage à Tottenham et Mourinho ne semble pas non plus très heureux, indiqué l’ancien homme fort du Real à talkSPORT. Il (Mourinho) ne compte pas sur lui dans de nombreux matches et Bale est déçu. C'est peut-être la raison pour laquelle il aimerait revenir [au Real Madrid]. »



Il y a quelques jours, Bale a en effet confié que son intention est de retourner à Bernabeu au terme de la saison en cours. Pourtant, dans la capitale espagnole, il n’est pas certain qu’on l’accueille à bras ouverts. Et notamment de la part des fans. Calderon ne s’inquiète cependant pas à ce sujet : « Les fans sont très volatils, cela dépend de ses performances. S'il veut bien jouer et marquer des buts comme il l’a fait quand il est venu, les fans le soutiendront. Mais s’il n’est pas le cas, les problèmes reviendront. Ce club est très exigeant, je me souviens qu’avec Zidane, ils l’avaient hué pendant les cinq premiers mois parce qu’ils pensaient que nous avions payé beaucoup d’argent pour un joueur qui ne jouait pas comme attendu. Je suis sûr que les fans le soutiendront s'il fait bien les choses", a indiqué le prédécesseur de Florentino Pérez.