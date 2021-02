Éphémère leader de la Premier League en début de saison, Tottenham a depuis plongé au classement. Désormais neuvièmes, à six points de l'Europe, les Spurs n'arrivent plus à retrouver la constance qui était la leur il y a quelques semaines encore. De quoi fragiliser la position de José Mourinho, et les dirigeants de Tottenham envisagent désormais de se séparer du Portugais.

Pas avant la fin de la saison cependant, histoire de laisser sa chance jusqu'au bout au Special One. Et d'après ESPN, un licenciement de José Mourinho couterait la bagatelle de 35 millions d'euros à Tottenham dont le propriétaire, Daniel Levy, préfère donc attendre encore un peu avant de prendre une telle décision.

Sous contrat jusqu'en 2023

Le contrat de José Mourinho doit normalement prendre fin en juin 2023. Aucune clause de rupture anticipée n'aurait été négociée. En attendant de savoir à quelle sauce il pourrait être croqué, l'entraîneur des Spurs aura fort à faire ce dimanche avec un déplacement prévu à West Ham (13h), cinquième de Premier League.