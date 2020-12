Tottenham, l'aboutissement d'un projet ?

Si Liverpool est devenu une référence ces deux dernières années, le parcours de Tottenham est d'une régularité encore plus impressionnante sur la dernière décennie (voir plus bas). Ne manque bien sûr que le Graal : un titre, qu'il soit national ou européen. Alors que les Spurs et les Reds se partagent la première place en Premier League, les hommes de José Mourinho vont pouvoir encore se jauger sur un nouveau remake de la finale de Ligue des Champions 2019 (2-0 pour Liverpool). Il serait temps d'opérer la bascule : Tottenham reste sur six matchs sans victoire face aux champions d'Angleterre, et n'a même gagné qu'une seule des 17 dernières rencontres depuis 2013 !Jürgen Klopp, en conférence de presse, s'est livré à une véritable ode aux Spurs, qu'il n'hésite pas à rapprocher de son propre travail : "Ils jouent un vrai football. Harry Kane évolue sur le même chemin que Firmino. Ils ont des ailiers rapides, difficiles à défendre. Tanguy Ndombele est un milieu très offensif, et il a d'autres milieux très forts derrière lui. C'est le football. Vous ne pouvez pas être au top juste avec des contres. Il faut toujours s'assurer que Kane n'est pas impliqué, pareil avec Heung-Min Son. Leur relation a pris à la perfection. J'ai beaucoup de bonnes choses à dire sur Tottenham."





Et sur Mourinho, l'homme qui manquait peut-être après l'historique Mauricio Pochettino pour faire passer un cap au club londonien : "Il a montré, bien sûr, qu'il était capable de revenir. Ce qu'il fait est très impressionnant, ils jouent vraiment bien. Il a transformé Tottenham en une machine à résultats. Même s'ils ne sont pas parfaits, ils gagnent toujours, ils défendent en bloc. C'est impressionnant. Et puis, c'est toujours bien d'avoir de bons joueurs. Avant d'être actifs sur les transferts, il faut garder ces gars-là, et c'est ce qu'ils sont capables de faire."

Mourinho : "La vraie machine à gagner, c'est le Liverpool de Klopp" :





Mourinho, qui a déjà connu son lot de flatteries depuis toutes ces années, tempère : "Je suis le même, rien n'a changé, c'est juste la perception. Il voit nos résultats très positifs, mais c'est trop tôt. Une période de bons résultats, c'est sur plusieurs mois. Et une machine à résultats, c'est encore plus que ça. C'est ce que Liverpool a fait ces deux dernières années, c'est ce que j'ai fait avec Chelsea en gagnant deux titres de suite. On est bons, on travaille dur. Mais Liverpool, c'est le résultat de 1 894 jours de travail avec Klopp - si je me trompe, c'est seulement de quelques jours. Nous, c'est 390 jours, et en plus il y en a quelques-uns où on a été obligés de rester à la maison. Donc c'est à peu près 2 000 contre 300. Je ne peux que donner du crédit aux joueurs et être très, très content de ce qu'ils font."



Mais l'aventure ne date donc pas de la dernière pluie, et Mourinho bénéficie indiscutablement du travail de Pochettino. Le changement de stade, l'an dernier, était une nouvelle pierre importante de l'avancée du projet, mené par le président Daniel Levy. Qui, en vingt ans, a su redonner l'envie d'aimer les Spurs. Si Tottenham n'a peut-être pas encore remplacé Manchester City comme principal concurrent de Liverpool, c'est au moins la confirmation d'une troisième force claire, nette et précise. C'est tellement rien, d'y croire.