Tottenham : la promesse de Mourinho à Kane

José Mourinho a pris la succession de Mauricio Pochettino sur le banc de Tottenham après le licenciement du technicien argentin, en novembre 2019. Au cours d'un exercice 2019-2020 forcément particulier en raison de la pandémie de coronavirus, l'ancien coach de Manchester United est parvenu à faire remonter les Spurs au classement, menant l'équipe vers la Ligue Europa (sixième place). Lors du deuxième tour préliminaire de la compétition, Tottenham affrontera le Lokomotiv Plovdiv (17 septembre, en match unique).



Même si l'identité de jeu de l'équipe n'est pas encore totalement affirmée, Mourinho a dû s'employer afin de convaincre les joueurs. Lors de la série documentaire d'Amazon Prime "All or Nothing", il a notamment eu une longue conversation avec Harry Kane, star de l'équipe. "Je crois que tu as une très bonne relation avec Mauricio, j'adore ça. Je pense toujours, si tu as de bonnes relations avec l'ancien entraîneur. Pourquoi pas avec moi ?", a d'abord fait savoir le coach auprès du buteur. José Mourinho a promis à Kane de le transformer en "star de cinéma du football"

Kane veut suivre les traces de Ronaldo et Messi

Avant de mettre en valeur le sérieux de Kane lors des moments importants, et le charisme observé par le coach lusitanien. "Je t'ai vu t'entraîner hier et je n'ai aucun doute sur le fait que tu es un leader. C'est mon sentiment. Le monde regarde le football anglais avec un respect incroyable mais ils pensent toujours que les stars du football jouent dans d'autres endroits., a expliqué Mourinho à l'international anglais.En bon compétiteur, Kane n'a pas manqué l'occasion de répondre favorablement à la collaboration proposée par Mourinho : "C'est mon objectif. Lorsque vous êtes dans un club comme Tottenham, bien sûr, nous avons eu des bons résultats et personnellement, j'ai été bon -Mourinho a ensuite tenu à recentrer le discours en évoquant l'effectif de Tottenham dans sa globalité, donnant son point de vue sur la qualité du groupe : "Ce que je n'accepte pas, parce que c'est ma f*cking nature, c'est d'être ici et de ne rien gagner, mais je pense que nous pouvons gagner grâce à vous., a-t-il assuré.