Tottenham, la colonie parisienne

Aurier s’est imposé

La scène avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le 29 novembre dernier, à l’issue du match entre Chelsea et Tottenham à Stamford Bridge (0-0),alors qu’il était en pleine discussion avec Serge Aurier et Lucas Moura. Au-delà de la (mini) polémique déclenchée par ce geste, cet échange lors d’un choc de Premier League confirmait bien la tendance des ex-joueurs du PSG à traverser la Manche.Car comme Edinson Cavani (Manchester United) ou encore Alphonse Areola (Fulham), l’ex-capitaine des Rouge et Bleu a rejoint à l’intersaison la colonie d’anciens Parisiens en Premier League. Et c’est à Tottenham, où évoluent également deux joueurs issus de la région parisienne (Sissoko, Ndombélé), qu’ils sont le mieux représentés., et c’est l’international ivoirien qui avait accueilli son complice brésilien dans une vidéo du club officialisant son arrivée., après avoir été convaincu par… Mauricio Pochettino, actuel entraîneur et ancien joueur du PSG.Un trio au sein duquel Aurier est devenu aujourd’hui le seul vrai titulaire régulier, après deux premières saisons très compliquées. L’Argentin, blessé aux ischio-jambiers et qui a manqué les 13 derniers matchs, a lui passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains anglais. Concernant Lucas, après une première saison pleine réussie, avec 10 buts en Premier League et, il est rentré dans le rang et n’a été titularisé par Mourinho qu’à cinq reprises en Premier League depuis le début de saison.L’axe PSG-Tottenham ne fonctionne pour l’instant que dans un sens.mis au placard par Mourinho, qui était d’accord pour le laisser partir. Mais Daniel Levy, le président du nord club-londonien, a fait une fois de plus honneur à sa réputation d’inflexibilité en refusant de libérer l’international anglais, notamment en raison de la blessure de… Lo Celso.