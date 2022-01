Harry Kane a salué une victoire inoubliable pour Tottenham, le remplaçant Steven Bergwijn ayant marqué deux fois dans le temps additionnel pour sceller une victoire 3-2 à Leicester. Le capitaine anglais a déclaré : "Quelles montagnes russes d'émotions c'était. Marquer deux buts comme ça, ce sont des matchs que vous n'oublierez jamais dans votre carrière".

"Nous avons mérité la victoire"

"Dans l'ensemble, nous avons mérité la victoire. Nous étions la meilleure équipe. Nous étions déçus d'être menés 2-1, mais nous nous créions des occasions. Nous n'avons jamais abandonné et Stevie (Bergwijn, ndlr) est entré en jeu et a fait la différence." Steven Bergwijn a également déclaré : "Si j'entre en jeu, je veux me montrer et je suis vraiment heureux d'avoir marqué deux buts. Nous avons montré que nous sommes une équipe et nous sommes revenus. Le manager m'a dit de marquer des buts, de créer des difficultés aux défenseurs et de rester près de Harry (Kane, ndlr). C'est fantastique. Nous avons beaucoup de matchs importants à venir et nous devons nous appuyer sur cela."