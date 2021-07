Harry Kane ne participera pas au duel entre Tottenham et Manchester City le jour d'ouverture de la saison de Premier League, car il devrait travailler sur sa forme physique après avoir raté la majorité de la pré-saison. Le joueur de 28 ans a joué tous les matches de l'Euro 2021 de l'Angleterre cet été, aidant les Three Lions à atteindre la finale, où ils ont chuté aux tirs au but face à l'Italie.

Kane absent face à City



L'attaquant londonien s'est ensuite envolé pour une pause bien méritée avec sa famille et reviendra au bercail vers la fin des préparatifs de Tottenham pour le début de la nouvelle campagne, rapporte le Telegraph. Kane, ainsi que plusieurs autres joueurs, disposeront d'un certain temps de repos avant de se remettre dans le bain, ce qui signifie qu'il est peu probable que le buteur participe au match d'ouverture de la future saison, que ce soit sous le maillot des Spurs ou celui de Man City.