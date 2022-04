Pur produit de Tottenham, Harry Kane a tout connu chez les Spurs. L'éclosion, la confirmation, la progression et les désillusions. Entre l'épopée jusqu'en finale de Ligue des Champions (perdue contre Liverpool) en 2019 et les deux dernières saisons décevantes, l'international anglais est passé par tous les états. De par son statut dans le paysage du foot mondial, le capitaine de l'Angleterre est régulièrement annoncé ailleurs, mais contre toute attente, il pourrait finalement prolonger son contrat.

Kane aurait recalé Man United

Selon les informations du Daily Express, Harry Kane songerait à rempiler avec son club de toujours. Auteur de 12 buts en Premier League cette saison, l'avant-centre de Tottenham manquerait ainsi l'occasion de relever un nouveau challenge, à 28 ans. Son nom a été associé à de nombreuses écuries européennes, dont les deux clubs de Manchester, City et United. Toujours selon le Daily Express, Kane aurait d'ailleurs recalé Man United, qui se montrait insistant pour l'accueillir l'été prochain. Affaire à suivre...