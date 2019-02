Tottenham: Kane de retour dans le onze à Burnley

Absent depuis le 13 janvier, Harry Kane est de retour avec Tottenham ce samedi. L'attaquant anglais démarre dans le onze concocté par Mauricio Pochettino pour le match de Premier League entre Burnley et les Spurs (13h30). Celui qui était blessé à la cheville gauche est aligné en attaque avec Heung-Min Son alors que Delle Ali est pour sa part toujours absent. Hugo Lloris, Moussa Sissoko et Serge Aurier sont également alignés côté londonien. A noter que Kane a manqué les sept dernières rencontres de Tottenham (4 en championnat, 1 en Ligue des champions et 2 en coupes nationales).