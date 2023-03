Tottenham : Julian Nagelsmann en approche après son éviction du Bayern Munich ?

Un coup de tonnerre inattendu a retenti du côté du Bayern Munich en cette fin de semaine. Ainsi, les dirigeants du décuple champion d'Allemagne en titre ont décidé de limoger Julian Nagelsmann afin de le remplacer par Thomas Tuchel. Le désormais ex-coach du Bayern quitte le club mais va toucher un très joli pactole puisqu'un chèque de 27 millions d'euros va lui être fait, correspondant à ce qu'il aurait dû toucher jusqu'à la fin de son contrat. Mais tandis que Nagelsmann quitte le Bayern en milieu de saison, il pourrait vite reprendre du service du côté de la Premier League.

Nagelsmann à Tottenham ?

D'après les informations de Sky Sports, le coach allemand de 35 ans pourrait s'asseoir sur le banc de Tottenham car l'avenir d'Antonio Conte apparait très flou aujourd'hui. Plus que critique la semaine dernière avec les Spurs, le coach italien semble sur la sellette et le boss Daniel Levy pourrait s'en séparer. Ce qui fait que Nagelsmann pourrait débarquer, lui qui serait d'ailleurs tenté par ce challenge et ouvert à des discussions. Cependant, il veut s'offrir un temps de réflexion, lui dont l'aventure au Bayern a pris fin il y a seulement quelques heures. Tottenham signerait un joli coup si le club londonien venait à recruter le désormais ex-coach du Bayern Munich.