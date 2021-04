Tottenham a décidé de se séparer de José Mourinho à cause du mauvais rendement de l'équipe, cette saison. Que ce soit en championnat ou en Europe, Tottenham n'était pas fringuant à cause notamment de la stratégie défensive de Mourinho. D'ailleurs, un joueur de l'effectif a critiqué durement la tactique du coach portugais après la victoire face à Southampton (2-1). Gareth Bale ne s'est ainsi pas senti attristé par le départ de José Mourinho.

Gareth Bale détruit la défense de Mourinho !

Attaquer ? Oui. Défendre ? Non. Souvent écarté par Mourinho, Gareth Bale a eu peu de temps de jeu en raison de ses défaillances physiques et de ses blessures à répétition. Le joueur gallois est revenu à la lumière en marquant un but lors de la victoire contre Southampton. Buteur dans cette rencontre, il a souligné l'importance d'attaquer pour gagner au lieu de fonder son jeu sur une tactique défensive. « Nous voulons attaquer, nous sommes un grand club, nous voulons attaquer et nous l'avons fait aujourd’hui », a-t-il déclaré auprès de Sky Sports en critiquant indirectement le jeu de l'équipe au temps du Special One.