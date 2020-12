Lauréat mercredi soir de son quart de finale de League Cup face à Stoke City (1-3), José Mourinho et Tottenham doivent désormais s'occuper du cas Dele Alli. Un départ de l'international anglais au mercato d'hiver comme annoncé par les médias locaux semble désormais inéluctable avec un épisode d'agacement constaté face aux Potters. Peu sollicité par son manager, Dele Alli, titulaire pour cette rencontre, a été remplacé après l'heure de jeu et en a profité pour shooter la glacière en sortant tout en jetant un regard noir à son coach. Ce dernier n'a pas éludé le sujet en conférence de presse.

"Un joueur comme lui ne devrait pas créer de problèmes"

Mourinho a carrément accablé son joueur devant les médias, l'accusant d'avoir offert le but de l'égalisation à l'adversaire d'une mauvaise passe : "Ils nous ont surpris lors de la contre-attaque alors, oui, j'étais bouleversé, a justifié le Special One concernant le remplacement du joueur anglais. Un joueur qui joue dans cette position doit faire le lien et être créatif, pas créer des problèmes pour son équipe lors d'une contre-attaque." Pour rappel, il s'agissait de la première titularisation de Dele Alli depuis le 26 novembre. Après Tanguy Ndombele, Mourinho a donc une nouvelle tête de turc...