Tottenham - Harry Kane, un été pour tout changer ?

Harry Kane se prépare à vivre un été particulier. Et pas uniquement parce qu'il est attendu comme le leader offensif d'une sélection anglaise qui rêve d'un sacre continental à domicile en juillet. Le joueur de Tottenham pourrait quitter le club où il a été formé. 17 ans après son arrivée au centre de formation des Spurs, le natif de Londres pourrait être tenté par un départ durant l'été. Alors que certains médias anglais évoquaient sa volonté de s'en aller, l'attaquant a confié à la presse qu'il ne se fermait aucune porte. « Je pense qu'il y a vraiment une conversation à avoir. C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président (...) Je l'ai déjà dit, je n'ai jamais dit que je resterai chez les Spurs pour le reste de ma carrière. Je n'ai jamais dit non plus que je quitterais les Spurs » a expliqué le joueur de 27 ans à Sky Sports.



Un départ inévitable pour gagner des trophées ?



Au palmarès du capitaine du club londonien, on retrouve trois titres de meilleur buteur de la Premier League mais aucun sacre collectif. La finale de la League Cup aurait pu lui permettre de soulever un premier trophée mais son équipe a été battue par Manchester City (0-1). En championnat, l'attaquant reste sur une saison à 23 buts et 14 passes décisives. Ce rendement n'a pas permis à Tottenham de faire mieux qu'une septième place qualificative pour la Ligue Europa Conference. Une compétition dont le standing est loin de celui visé par Harry Kane. L'attaquant « veut jouer la Ligue des Champions et les plus grands matchs ». Et les Spurs ne semblent plus en mesure de lui garantir. L'heure d'exporter ses talents ailleurs est peut être arrivée. A moins que le joueur aux 221 buts en 336 apparitions toutes compétitions confondues avec Tottenham soit convaincu par l'identité du prochain entraîneur.

Dans tous les cas, il a une bonne opportunité de sonder le marché. Qui sera prêt à signer un chèque à neuf chiffres pour racheter les trois années restantes à son contrat ? Si les prétendants ne manquent pas, tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout dans le contexte actuel. Manchester United, Chelsea mais surtout Manchester City qui court toujours après un succès en Ligue des Champions et qui cherche un attaquant de pointe capable de faire oublier Sergio Agüero pourraient être tentés tout comme le PSG de Mauricio Pochettino, son ancien entraîneur, la Juventus Turin en cas de départ de Cristiano Ronaldo ou le Real Madrid qui courtise l'Anglais depuis longtemps. Avec l'Euro mais aussi grâce aux grands noms qui sont susceptibles d'être transférés durant le mercato, l'été s'annonce vraiment particulier.



Southgate n'imagine pas un transfert de Kane durant l'Euro :