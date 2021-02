Tottenham : Harry Kane, l’indispensable

Touché aux chevilles le 28 janvier lors de la défaite de Tottenham face à Liverpool (1-3), Harry Kane était censé rester éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Mais dix jours plus tard, il était déjà de retour pour affronter West Bromwich Albion ! Il faut dire qu’en son absence, les Spurs faisaient peine à voir, à l’image d’un Son Heung-Min très esseulé et clairement orphelin de son compère de l’attaque. Et il a effectué un retour gagnant puisqu’après trois défaites consécutives, les hommes de José Mourinho ont renoué avec la victoire dimanche face aux Baggies, grâce à des buts signés… Kane et Son.



Un 13e but en championnat pour l’attaquant anglais, comme pour le Sud-Coréen, qui pointe désormais à la deuxième place du classement des buteurs de Premier League, tout en étant son meilleur passeur (11 passes décisives). Son entraîneur n’a d’ailleurs pas cherché à minimiser son importance à l’issue du succès acquis face à une pâle équipe de West Brom. Bien au contraire même.

Mourinho : "L'équipe dépend beaucoup de lui"

"Kane est l’un des meilleurs attaquants au monde. Point final. Il n’y a rien d’autre à dire. L’équipe dépend beaucoup de lui, on ne peut pas le cacher. Il peut marquer des buts, faire des passes décisives, fluidifier le jeu, il a une vraie personnalité que les joueurs ont parfois, et il a toujours une influence importante pour nous" a ainsi souligné Mourinho, pourtant plutôt avare en compliments d’habitude. Mais il est difficile de nier à quel point Kane est essentiel au club nord-londonien, seulement huitième du classement. A tel point qu’on peut se demander si Kane n’est pas trop grand pour Tottenham…



C’est l’avis de l’ancien buteur de la sélection irlandaise Tony Cascarino, notamment passé par Chelsea avant de finir sa carrière en France (Marseille, Nancy, Red Star). "Qu’est-ce qu’il a gagné ? La réponse est rien. Il a remporté beaucoup de trophées individuels (meilleur buteur de la Premier League en 2016 et 2017 et de la Coupe du monde 2018 notamment, ndlr) mais a perdu en finale de la League Cup et de la Ligue des champions. Quel est le but d’Harry ? De devenir le plus grand joueur de l’histoire de Tottenham ? Est-ce que c’est son principal objectif ? Je ne le crois pas. Je pense qu’il est beaucoup plus ambitieux que ça", a-t-il ainsi déclaré sur TalkSport.

Car si les Spurs disputent les huitièmes de finale de la Cup mercredi sur la pelouse d’Everton, sont bien partis pour atteindre la finale de la League Cup et vont jouer les seizièmes de finale de la Ligue Europa, ils risquent de manquer à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine. A 28 ans, Kane, sous contrat jusqu’en 2024, doit-il partir l'été prochain ? Une chose est sûre : le club qui le voudra devra lâcher plus de 100 millions d'euros, car Tottenham et son président, l'intransigeant Daniel Levy, ne le laisseront pas partir si facilement.