Tottenham et Leicester assurent / Premier League (J24)

Tottenham et Leicester ont signé de précieuses victoires, ce mercredi soir, pour le compte de la 24eme journée de Premier League. Les Spurs étaient opposés à Norwich avec un Hugo Lloris titulaire dans les buts, et de retour moins de quatre mois après sa grave blessure au coude. Le capitaine des Bleus n'a pas gardé sa cage inviolée dans cette rencontre, Pukki répondant sur penalty (68eme) à l'ouverture du score d'Alli (38eme). Mais les hommes de Mourinho ont finalement eu le dernier mot dans ce match. Heung-min Son a délivré les Spurs à dix minutes de la fin (80eme). Fort de cette victoire (2-1), Tottenham se rapproche un peu plus du top 5.

Leicester continue à engranger

Un top 5 où la surprenante formation de Leicester continue à faire bonne figure. Les Foxes ont tenu leur rang contre West Ham, dans un match animé (3-1). Barnes (38eme) et l'ancien Niçois Ricardo Pereira (45eme+2) avaient permis à Leicester de faire le break à la mi-temps. Les Hammers ont repris espoir au retour des vestiaires grâce à un penalty de Noble (50eme, s.p.), mais Perez a scellé le succès des Foxes avec un doublé en fin de match (81eme, 89eme). Leicester reste donc bien installé sur le podium de Premier League, provisoirement à 3 petits points de Manchester City.



