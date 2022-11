"Tout le monde veut gagner, mais laissez-nous du temps et de la patience"

Mené au score dès la 11e minute contre Liverpool, Tottenham s'est finalement incliné 2 à 1 au Hotspur Stadium ce dimanche. Une raison suffisante pour les supporters des Spurs de manifester leur mécontentement par le biais de sifflets à l'encontre d'Antonio Conte et son équipe. Une attitude qui a particulièrement agacé le technicien italien qui n'a pas mâché ses mots en exprimant une certaine déception vis-à-vis du comportement des fans du club londonien.

"Nous devons montrer un grand respect à nos fans parce qu'ils paient les billets, a d'abord commenté le coach leccesi en conférence de presse. Mais, si vous me demandez si j'étais un peu déçu, oui. Il est important à chaque instant d'être honnête. Je continue à répéter la même situation depuis le début de la saison. (…) Nous venons de commencer un processus et après un an, nous avons fait beaucoup d'améliorations. Si quelqu'un pense que nous sommes déjà prêts à gagner, je dois être honnête et dire que ce sera vraiment, mais vraiment difficile", a-t-il confié.

"Lorsque vous commencez un projet, vous avez besoin de temps et de patience. Nous sommes loin des autres équipes qui peuvent gagner et dont les effectifs sont plus forts. Tout le monde veut gagner, mais laissez-nous du temps et de la patience. Nous verrons à la fin de la saison ce qui se passera", a ainsi ajouté Conte.