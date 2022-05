Les Spurs savent que tout autre résultat qu'une victoire contre leur grand rival Arsenal jeudi mettrait fin à leurs espoirs de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et Conte a exhorté ses joueurs à changer leur mentalité. Il ne s'agit pas simplement de battre Arsenal, mais de se projeter sur l'objectif principal. "Je comprends son importance et je comprends la rivalité entre les deux équipes. Mais dans le passé, lorsque j'ai joué d'autres derbys, avec l'Inter ou la Juventus, j'ai toujours dit qu'un derby était juste un ou deux matchs dans une saison."

Le conseil de Conte aux Spurs

"Une grande équipe doit penser qu'elle doit gagner le derby, non pas parce que c'est son rival, mais parce qu'elle obtient trois points. Ces trois points vous rapprochent de la possibilité de gagner quelque chose d'important à la fin de la saison, sans vous concentrer uniquement sur la victoire sur votre rival. Notre esprit doit être ouvert pour un objectif important, et pour que gagner un derby soit un moyen d'atteindre un objectif important. Nous savons très bien que si nous ne prenons pas trois points, nous finirons probablement à la cinquième place du classement. Il y a une grande rivalité, nous le savons très bien, les joueurs le savent très bien, et nous voulons donner satisfaction à nos fans et nous allons essayer de faire de notre mieux. Mais c'est un match."