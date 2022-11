Antonio Conte a déclaré qu'il ne sait pas ce qui sera investi par les Spurs en janvier, mais le plus important est que tout le monde soit honnête sur ce qu'un club peut ou ne peut pas faire. "Honnêtement, je ne le sais pas [ce que le club fera en janvier]. Bien sûr, la vie sera toujours plus difficile à l'avenir. C'est sûr que Tottenham doit relever le défi avec une équipe comme Newcastle, et aussi Arsenal", a déclaré l'Italien en conférence de presse.

Conte veut faire comme les Gunners

"Arsenal, au cours des trois ou quatre dernières années, a investi de l'argent chaque saison et maintenant nous parlons d'une très, très bonne équipe avec un très bon entraîneur, mais en Angleterre, ce sera très, très difficile à l'avenir et je pense que dans chaque situation, la chose la plus importante est d'être honnête.



"Être honnête avec les fans, être honnête avec l'ambition, ne pas dire de mensonges ou de promesses, et c'est la bonne façon pour chaque club, parce que dire de bons mensonges n'est pas bon. C'est mieux d'être honnête, de dire la vérité, même si c'est une mauvaise vérité, mais d'être honnête, parce que l'honnêteté paiera toujours, toujours."