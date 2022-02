Tottenham - Conte : “Nous sommes encore trop émotifs”

Septième de Premier League, Tottenham doit maîtriser ses émotions, selon Antonio Conte. Mercredi soir, face à Southampton, les Spurs étaient très près d'obtenir un succès alors qu'ils menaient 2-1 grâce à des buts de Jan Bednarek (contre son camp) et Heug-Min Son (70ème). Toutefois, la balance a penché du mauvais côté quand, dans un intervalle d'à peine 3 minutes, les visiteurs ont renversé la situation en revenant au score puis en gagnant grâce aux réalisations de Mohamed Elyounoussi (79ème) puis Che Adams (82ème) devant Hugo Lloris. Après avoir perdu face à Chelsea (2-0), Tottenham a concédé une seconde défaite consécutive dans ce Championnat d'Angleterre.

Conte désire que son équipe soit plus stable

"Je sais très bien que cette saison nous allons avoir du mal à prendre trois points. Je l'ai déjà dit et je continue de le répéter. Bien sûr, je pense que nous nous améliorons dans de nombreux domaines, mais nous sommes encore trop émotifs", a analysé le technicien italien, qui s'est incliné pour la première fois à domicile en 23 matchs de championnat combinés avec l'Inter Milan et les Spurs. "Je pense qu'à Leicester nous avons gagné 3-2, et nous perdions 2-1. Aujourd'hui (mercredi, ndlr) nous gagnions 2-1 et nous avons perdu 3-2. Dans cet aspect nous devons nous améliorer car si nous voulons grandir en tant qu'équipe et essayer d'être compétitifs, la première chose que vous devez améliorer est d'être stable, ne pas subir des hauts et des bas, des hauts et des bas", a-t-il continué. Relégués à 4 points de la 4ème place occupée par West Ham, les Spurs (3 matchs en moins au compteur) devront rebondir face à Wolverhampton, dimanche à domicile (15 heures).