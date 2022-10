C'est certain, il vaut mieux avoir Dejan Kulusevski dans son équipe que dans le camp adverse. Antonio Conte en aurait eu certainement bien besoin à Old Trafford, mercredi soir face à Manchester United (2-0, 12e journée de Premier League).



Le manager de Tottenham n'explique pas la défaite des siens par l'absence du Suédois mais sa situation le préoccupe. L'entraîneur des Spurs a indiqué, vendredi, que son ailier ne serait pas disponible à l'occasion de la réception de Newcastle.

Pour l'instant, Son et Kane vont bien

"Oui, je suis inquiet car sa convalescence se passait bien et puis la situation s'est aggravée", a commenté l'ancien sélectionneur transalpin ce vendredi en conférence de presse. Dejan Kulusevski, freiné par des problèmes aux ischio-jambiers, n'a plus joué depuis la fin du mois de septembre.



Au-delà du cas de l'ancien milieu offensif de la Juventus, Antonio Conte se dit pour l'instant heureux que Heung-Min Son et Harry Kane, son duo d'attaque, soient épargnés par les pépins physiques : "J'espère qu'ils continueront à le rester ou je devrai penser à remettre les crampons pour jouer."