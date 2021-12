Tottenham : Conte évoque la réunion avec la Premier League

"Nous avons fait face à un mur"

Antonio Conte n'a pas vraiment apprécié la réunion qui s'est déroulée jeudi avec les organisateurs de la Premier League.Les capitaines des clubs et coachs ont tenu à mettre en exergue le thème de la santé des joueurs, alors que plusieurs équipes vont jouer deux fois en trois jours après Noël, et que 3 des 10 matchs de la 19ème journée ont été reportés à cause du Covid-19 (Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford et, depuis ce vendredi, Burnley-Everton).Le technicien italien des Spurs, de retour en Angleterre depuis le 2 novembre dernier, a confié ses pensées au sujet de la réunion en conférence de presse, comme indiqué par Reuters. "s'est-il lamenté. Tottenham, si il n'est pas frappé de façon forte par le Covid-19, enchaînera 3 matchs dans cette période du Boxing Day : le 26 décembre face à Crystal Palace, puis le 28 à Southampton avant un autre déplacement, prévu à Watford, le 1er janvier 2022.Aux yeux du coach des Spurs, la réunion a été une perte de temps. "a-t-il indiqué. Toutes compétitions confondues, Tottenham a déjà dû voir 3 de ses matchs reportés, le club anglais ayant dû faire face à un cluster, début décembre. "Vous devez très bien gérer la situation à cause du risque de perdre des joueurs à cause des blessures. Nous devons faire très attention, en particulier à mon équipe. N'oubliez pas que la moitié de notre équipe a eu le Covid...", a rappelé Conte.