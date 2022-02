Rugueux et combatif quand il se trouvait sur le terrain comme milieu défensif, Antonio Conte l’est aussi dans son costume d’entraîneur. Ce qui lui réussit plutôt bien. Quatre titres en Italie (Juventus, puis Inter Milan au printemps dernier) et une couronne en Angleterre (Chelsea) peuvent rendre fier l’entraîneur actuel de Tottenham.



En revanche, la dernière période des transferts n’a pas donné le sourire au technicien italien. Antonio Conte s’est livré sans langue de bois sur la politique de ses employeurs à Londres. Tottenham occupe actuellement la 8eme place du classement de Premier League.

Conte veut des joueurs d'expérience

« Quatre joueurs sont partis en janvier, quatre joueurs importants pour Tottenham. Et deux sont arrivés. Donc même numériquement, au lieu de vous renforcer vous risquez, sur le papier, de vous affaiblir », a jugé Conte devant des médias italiens, et rapporté par The Daily Express.



Tanguy Ndombele, Bryan Gil, Dele Alli et Giovani Lo Celso ont quitté cet hiver les Spurs, alors que deux éléments sont arrivés dans le nord de Londres, à savoir Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski, en provenance de la Juventus. Pas suffisant, donc, pour l'ancien milieu de la Vieille Dame qui aurait souhaité des joueurs plus aguerris.