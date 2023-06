Tottenham confirme les départs d’Arnaut Danjuma et de Clément Lenglet

C’était dans les tuyaux, c’est désormais acté. Tottenham ne conservera pas Arnaut Danjuma et Clément Lenglet. Les deux joueurs repartiront dans leurs clubs respectifs (Villarreal et le FC Barcelone). Un vrai coup dur pour le joueur formé à l’AS Nancy-Lorraine qui espérait se relancer en Premier League.

Le communiqué de Tottenham

« Nous pouvons confirmer les départs d’Arnaut Danjuma et de Clément Lenglet suite à la conclusion de leurs prêts avec nous. Le défenseur Clément Lenglet nous a rejoint l’été dernier en provenance de Barcelone et a fait 35 apparitions toutes compétitions confondues, marquant une fois. L’attaquant Arnaut Danjuma est arrivé en janvier en provenance du Villarreal CF et a joué 12 fois pour nous, marquant deux buts. (…) Nous remercions les trois joueurs pour leurs services et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir » ont indiqué les Spurs, évoquant également le départ de Lucas Moura en fin de contrat.