Tottenham - Chelsea : Mourinho optimiste pour Kane, positif sur Alli

José Mourinho est un homme qui peut vite changer d'humeur mais ce mercredi, c'est plutôt la tête des beaux jours. En effet, à vingt-quatre heures d'affronter Chelsea (7eme, 33 points) pour le compte de la 22eme journée de Premier League, le Special One s'est montré plutôt enthousiaste en conférence de presse. Malgré la série actuelle de deux défaites consécutives contre Liverpool (1-3) et Brighton (1-0) avant de se mesurer aux Blues en pleine reconstruction avec Thomas Tuchel, José Mourinho avait de quoi sourire. Harry Kane, l'attaquant vedette de Tottenham blessé jeudi dernier contre les Reds, pourrait être disponible plus tôt que prévu. Selon le Portugais, la blessure à la cheville de l'Anglais, articulation très fragile chez l'avant-centre, évolue très bien. « Nous avons eu peur quand cela s'est produit, mais maintenant nous sommes un peu plus positifs » a reconnu Mourinho. Si sa présence ce jeudi est compromise, l'ancien technicien des Blues se veut plus sûr pour la rencontre de FA Cup contre Everton mercredi prochain. « Ce n'est pas trop optimiste de dire que la semaine prochaine, il devrait jouer, avance le « Mou ». Il est content des progrès et bien sûr nous sommes heureux aussi. »

Un nouveau départ pour Dele Alli

Un autre joueur des Spurs a fait parler de lui récemment mais davantage dans la rubrique mercato du club. Dele Alli, en délicatesse avec José Mourinho, était très proche du Paris Saint-Germain où il aurait pu retrouver Mauricio Pochettino, son ancien coach à Londres. Capable de prestations XXL comme de traverser les matches tel un fantôme, l'ambition d'un nouveau départ en France aurait été pour lui, une bonne manière de se relancer. Finalement, la rédemption se fera depuis l'Angleterre puisque le deal n'a pas pu se concrétiser. Blessé, Dele Alli doit pour le moment revenir en forme. Mais dans tous les cas, son coach s'est montré plutôt solidaire à son égard. « Il doit d'abord se remettre de sa blessure et reprendre l'entraînement et prendre un nouveau départ, car ces dernières semaines, il n'a même pas pu s'entraîner. J'ai bien parlé avec lui du mercato, du fait qu'il soit resté. On a trouvé un terrain d'entente, c'est une période importante pour lui et l'équipe. On a besoin de lui. »