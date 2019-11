Tottenham: Carton rouge annulé pour Son

Expulsé lors du match de Premier League entre Everton et Tottenham, dimanche, après avoir contribué à la grave blessure d’André Gomes – une spectaculaire fracture avec dislocation de la cheville droite – Son Heung-min ne sera finalement pas suspendu.

Les Spurs, qui avaient fait appel de la sanction, ont obtenu gain de cause auprès de la Fédération anglaise de football (FA), laquelle a annulé ce mardi le carton rouge infligé au Sud-Coréen par M. Atkinson.

L’intéressé encourait pourtant un minimum de trois matches de suspension pour "mise en danger de l'intégrité physique d'un joueur".

