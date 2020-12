Tottenham : Bale sera absent plusieurs semaines

Tenu en échec par Wolverhampton, dimanche soir en Premier League (1-1), Tottenham sera de nouveau en scène, mercredi face à Fulham (19 heures). Dans l'optique de cette opposition, José Mourinho a annoncé le forfait de Gareth Bale. Ce dernier n'a disputé que 4 matchs dans le championnat cette saison, dont un seul en tant que titulaire, depuis son retour chez les Spurs en provenance du Real Madrid. Mourinho n'inclura pas le Gallois dans son groupe. Interrogé sur le rétablissement de Bale, il a répondu: "Non, je ne m'attends pas à ce que Gareth soit en forme. Je ne dirais pas que c'est une blessure grave, mais je dirais quelques semaines (d'absence) ".



"Ndombélé joue très bien", estime Mourinho

Buteur sur la pelouse des Wolves, dimanche soir, Tanguy Ndombélé a lui été évalué par son entraîneur de façon très positive, après une première saison compliquée, notamment en raison des blessures récurrentes de l'ancien milieu de terrain de l'OL. "On est content de Ndombele. À part quelques matches où ses performances n'ont pas été bonnes, il y a eu une grosse évolution. Je crois que pour jouer à cette intensité, l'intensité de la Premier League, et tenir 90 minutes, il a encore besoin de franchir un autre palier au niveau physique. Mais il joue très bien et apporte des bonnes choses à l'équipe. Il s'adapte encore à un Championnat qui n'est pas nouveau pour lui. Et oublions la saison passée où il n'a pas beaucoup joué et a eu beaucoup de blessures", a expliqué Mourinho.