Tottenham : Antonio Conte entretient le flou sur son avenir

Trop frileux pour pouvoir véritablement mettre en danger l’AC Milan, Tottenham a manqué l’occasion d’embellir sa saison avec un quarts de finale de Ligue des Champions. Seulement 4e de Premier League, les Spurs s’apprêtent à vivre un été mouvementé. En effet, Antonio Conte, l’entraîneur du club londonien, arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. Pour l’instant, la tendance est plutôt vers un départ du technicien transalpin. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, l’ancien entraîneur de la Juventus a plutôt indiqué son souhait de rester sur le banc de Tottenham la saison prochaine tout en lançant une petite pique à ses détracteurs.

"Ils pourraient aussi me licencier avant même la fin de la saison"

"La situation est très claire. Je suis ici depuis un an et deux mois, j'ai toujours dit la même chose : nous avons besoin de temps et de patience. (...) J'ai une bonne relation avec le président. J'ai un contrat jusqu'en juin, je suis prêt à travailler avec Tottenham. Au final, il y aura une décision à prendre. Nous verrons, ils pourraient aussi me licencier avant même la fin de la saison, qui sait, ils sont peut-être déçus" a-t-il lancé.