Tottenham : Antonio Conte a appelé Harry Kane après le record du buteur anglais

Dimanche après-midi, Tottenham a fait tomber Manchester City grâce à un but d'Harry Kane. L'international anglais a fait plier les Cityzens en marquant l'unique but du match et cela lui a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Spurs, avec désormais 267 réalisations (contre 266 pour la légende Jimmy Greaves). Kane a donc passé une magnifique après-midi et il n'a pas manqué de recevoir un appel de son entraîneur Antonio Conte. Le coach italien de 53 ans est actuellement hospitalisé, lui qui a subi une intervention chirurgicale. Mais comme le détaille RMC Sport, il a tenu à appeler son attaquant après le match.

Conte a félicité Kane

Au cours d'une scène filmée par les diffuseurs, on peut voir Kane dans le vestiaire des Spurs et recevoir un appel de l'ancien coach de l'Inter Milan. Ce dernier a eu de belles paroles pour son buteur, lui indiquant qu'il l'a "rendu fier". Et alors que Kane lui a demandé comment allait sa santé, Conte a assuré que tout allait bien et qu'il se sentait bien surtout. Opéré d’urgence mercredi afin de se faire retirer la vésicule biliaire après avoir ressenti "de violentes douleurs abdominales", Conte devrait encore manquer quelques semaines de compétition.