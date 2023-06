Tottenham : Ange Postecoglou nouvel entraîneur des Spurs

Tottenham tient son nouveau coach ! Les Spurs ont annoncé la nomination d'Ange Postecoglou comme nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine. Après une saison 2022-2023 très délicate, durant laquelle les dirigeants ont décidé de virer Antonio Conte, remplacé par son adjoint Cristian Stellini, lui-même viré quelques semaines après et remplacé par Ryan Mason, Tottenham veut du changement. Tandis que le club londonien ne participera pas à l'Europe la saison prochaine pour la première fois depuis plus de dix ans, les dirigeants ont décidé de miser sur Postecoglou, coach du Celtic Glasgow.

Postecoglou signe quatre ans

Arrivé en 2021 au sein du club écossais, Postecoglou aura gagné deux fois le championnat, réalisant également le triplé cette saison avec le Championnat, la Coupe et la Coupe de la Ligue. Après le succès en Coupe, il avait d'ailleurs confié : "Je compte profiter de ce moment pendant les 24 à 48 prochaines heures, aussi longtemps que possible, avant qu'un club ne me drague et détourner mon attention de quelque chose qui a été durement gagné." Postecoglou est réputé pour son style offensif et son pressing haut et très intense. Il a signé pour quatre ans et il va peut-être permettre aux Spurs de repartir de l'avant.