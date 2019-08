Tottenham accroche City

Quelques mois d’écart mais une proximité assez folle dans le scénario, voilà une impression ressentie samedi soir à l’occasion du match entre Manchester City et Tottenham en Premier League (2-2). Il y a quatre mois, jour pour jour, les Citizens étaient éliminés de la Ligue des champions par les Spurs malgré une victoire 4-3 en quarts de finale retour, avec une kyrielle d’occasions non concrétisées et à cause, aussi, d’un but (logiquement) refusé durant le temps additionnel.

Ce samedi 17 août 2019, la frustration a encore habité les rangs citizens face aux Spurs de Mauricio Pochettino, même si, précisons-le, il ne s’agit là "que" de deux points de perdus en championnat. Ultra-dominatrice et peu réaliste offensivement comme défensivement, l’équipe de Pep Guardiola s’est également vu refuser un but (encore logiquement) en toute fin de match. Incroyable…

Any goal scored or created with the use of the hand or arm will be disallowed this season even if it is accidental.



https://t.co/nVjYr3A3kA pic.twitter.com/VVFGJRNbsm — Premier League (@premierleague) 17 août 2019

Tensions sur le banc

On joue donc la 92e minute quand Gabriel Jesus trompe Lloris une troisième d'une frappe sèche. Le Brésilien exulte, célèbre devant le public avec une petite danse et c'est tout l'Etihad Stadium qui chavire. Oui mais voilà, avec l'aide de la VAR, ce troisième but est effacé à cause d'une déviation du bras non maîtrisée d'Aymeric Laporte à l'origine. Cruel, certes, mais à l'écoute des nouvelles règles en matières de fautes de "main" offensives.

Avant ce coup du sort, le match entre le champion et le dernier finaliste de la C1 n'avait pas manqué de procurer des émotions, déjà. Malmenés dans le jeu mais avec un incroyable réussite offensive, les Spurs ont marqué deux fois sur leurs deux seules actions. Erik Lamela, d'un tir lointain (1-1, 23e), puis Lucas, sur corner et 19 secondes après son entrée en jeu (2-2, 56e), ont par deux fois égalisé pour les Londoniens.

19 - Lucas Moura's goal came just 19 seconds after he came on as a substitute; as well as this, Tottenham scored with both of their first two shots of this match. Grab. #MCITOT pic.twitter.com/4CDeOtQgMC — OptaJoe (@OptaJoe) 17 août 2019

Tout l'inverse de Manchester City, en somme, équipe particulièrement entreprenante ce samedi soir mais aussi peu réaliste qu'il y a quatre mois devant le but. Malgré deux réalisations à bout portant signées Raheem Sterling (1-0, 20e) et Sergio Agüero (2-1, 35e), tous deux servis par Kevin De Bruyne, les joueurs de Guardiola ont gaspillé au bas mot sept occasions franches. Un simple accroc initial pour le double champion en titre ? Quand on sait qu'il avait gagné ses 19 matches de la saison dernière à domicile, pour terminer avec un seul petit point d'avance sur Liverpool, la question est légitime. Et s'il fallait une preuve de la tension palpable chez les Skyblues, l'accrochage totalement inédit entre Agüero et Guardiola à la sortie de l'Argentin en serait un bon témoin. Malgré un câlin intense et rapide entre les deux hommes après le vrai-faux but de Gabriel, c'est bien la frustration qui a gagné les rangs mancuniens samedi soir.