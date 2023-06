Tielemans proche d’Aston Villa

Youri Tielemans a fait son choix. L’international belge s’attendait à un été mouvementé. En fin de contrat avec Leicester, l’ancien de Monaco ne manquait pas de courtisans, malgré la saison délicate des Foxes, relégués en Championship. Notamment pisté par Arsenal l’été dernier, Youri Tielemans devrait s’engager avec Aston Villa, selon les informations de The Athletic. Le joueur de 26 ans serait même en train de passer sa visite médicale à Birmingham avant de signer son contrat.

Les Villans ont réalisé une excellente saison après la prise en main d’Unai Emery pour succéder à Steven Gerrard. Grâce à un rebond spectaculaire, les coéquipiers de Boubacar Kamara ont terminé à une belle 7ème place de Premier League, accrochant par la même occasion leur billet pour la Ligue Europa Conférence.

🚨 EXCL: Aston Villa have agreed a deal to sign Youri Tielemans. Doing medical before finalising contract. 26yo midfielder set to join as free agent after Leicester deal expired. #AVFC overcame plenty of competition for Belgium international @TheAthleticFC https://t.co/icWVeVNvqg