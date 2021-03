Thierry Henry à Arsenal, un grand « oui »

Libre de tout engagement contractuel depuis qu'il a quitté Montréal il y a quelques semaines, Thierry Henry veut s'offrir une nouvelle épopée. Et le coach français ne dissimule pas son rêve de s'installer sur le banc de son ancien club d'Arsenal. "Écoutez, si vous demandez à un supporter d'Arsenal s'il aimerait entraîner Arsenal un jour, il dira 'oui'. Si vous demandez à un supporter d’Arsenal s’il aimerait marquer un but pour Arsenal, il dira 'oui'", a asséné la légende des Gunners dans un entretien accordé à Four Four Two.

Henry drague ouvertement Arsenal

"Quand j'en parle, c’est une utopie. Les gens s'emballent chaque fois que je dis que c'est mon club, mais je l'ai dans le sang, je suis supporter d'Arsenal. Donc si vous me demandez si un jour je voudrais entraîner Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais être l'intendant d’Arsenal, alors oui. Si vous me demandez si un jour je voudrais tondre la pelouse à l'Emirates Stadium, alors oui.", s'est encore enflammé Henry. Mikel Arteta a du souci à se faire...