Thiago Alcantara rejoint Liverpool

"Ma décision est purement sportive. Je pars car je veux encore me développer en tant que joueur. Mais le Bayern restera toujours ma maison", avait indiqué Thiago Alcantara, ce vendredi, pour justifier son départ du club allemand.

Thiago veut aider Liverpool et s'intégrer rapidement



Comme attendu, le milieu de terrain espagnol âgé de 29 ans s'est engagé en faveur des Reds de Liverpool et évoluera sous la direction de Jurgen Klopp pour la suite de sa carrière. Il a signé "un contrat à long terme avec les Reds", selon le site officiel des champions d'Angleterre.



Forcément, Thiago a montré sa joie sur cette évolution. "Je pense que c'est une sensation incroyable. J'attendais ce moment depuis longtemps et je suis très, très heureux d'être ici. Je dois m'adapter à l'équipe le plus vite possible dans la situation et le contexte dans lesquels nous vivons actuellement. J'aiderai l'équipe dans un sens défensif et offensif et aussi dans un aspect mental", a-t-il notamment assuré.