Thiago Alcantara bat déjà un record avec Liverpool

Liverpool a posé les bases sur la pelouse de Chelsea, dimanche (0-2) : la formation de Jürgen Klopp sera encore l’une des patronnes de cette Premier League. Et mauvaise nouvelle pour la concurrence, les Reds se sont encore renforcés cet été. Le champion d’Angleterre a bouclé en quelques jours les arrivées de Thiago Alcantara (Bayern Munich) et Diogo Jota (Wolverhampton), et le premier s’est déjà distingué pour sa première apparition.

75 - Entré à la pause, Thiago 🇪🇸 a réussi plus de passes (75) que n’importe quel joueur de Chelsea sur l’ensemble du match. Il a réussi plus de passes que tout autre joueur ayant disputé 45 minutes au maximum lors d’un match depuis que la PL est analysée (2003/04). Contrôle. 🧠 pic.twitter.com/1r9KW9TFBI — OptaJean (@OptaJean) September 20, 2020

Entré à la mi-temps à Stamford Bridge, le milieu de terrain espagnol a réussi 75 passes en seconde période. C’est plus que n’importe quel joueur de Chelsea sur l’ensemble de la rencontre. Plus, aussi, que n’importe quel autre joueur de Premier League en une seule mi-temps depuis qu’Opta analyse la compétition. Alcantara est l’un des meilleurs du monde à son poste et cette exposition plus importante en Angleterre pourrait le faire réaliser au plus grand nombre…