The Sun fracasse Paul Pogba

Le Sun a épinglé Paul Pogba https://t.co/Zb5DhqRptI

— Foot Mercato (@footmercato) 17 décembre 2019

Éloigné des terrains depuis début octobre pour une blessure à la cheville, Paul Pogba s'est distingué ce week-end sur la piste de danse. Alors que son frère Florentin célébrait son mariage, le milieu mancunien est apparu très en jambe, en témoignent plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Evidemment, l'Angleterre s'est emparée de l'affaire et The Sun a fracassé le champion du monde 2018 dans laUne de son journal ce mardi. « Fit enough to dance Pog ? » a titré le tabloïd anglais dans son édition du jour.Alors qu'il devait prochainement faire son retour à l'entraînement, Paul Pogba devra encore patienter. Son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, a annoncé ce mardi en conférence de presse que son joueur était revenu malade du mariage de son frère. « Il est malade et encore absent deux ou trois jours, ce qui n'est pas bénéfique », a-t-il déclaré. Les fans mancuniens s'impatient et un départ du Français n'a jamais été aussi proche, au Real Madrid ou ailleurs ….