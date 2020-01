Tanguy Ndombélé (Tottenham) : « Aucun problème avec Mourinho »

Il y a quelques semaines, José Mourinho, le coach des Spurs, avait remis en question l’investissement de son joueur français Tanguy Ndombélé. Ce dernier avait manqué plusieurs matches pour cause de blessure, et le coach portugais a jugé que ses pépins physiques n’étaient pas assez importants pour immobiliser l’ancien lyonnais aussi souvent. Une remarque que le principal intéressé aurait pu mal prendre, mais ça n’a pas du tout été le cas.

Ndombélé n'a presque pas joué en 2020

Dans une interview accordée à Téléfoot, l’international tricolore (6 sélections) a indiqué que cet épisode est désormais totalement oublié. Il a aussi affirmé qu’il n’en voulait absolument pas à son entraineur. « Quand j’ai entendu ça, on en a rigolé avec mes amis. Mais, il n’y a aucun problème avec le coach », a-t-il confié. Ndombélé compte aujourd’hui 20 apparitions avec les Spurs, toutes compétitions confondues, dont 14 comme titulaire. Il n’a cependant joué que 25 minutes en 2020 et Mourinho a choisi de faire sans lui lors des deux dernières sorties contre Southampton et Norwich.