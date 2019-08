Taclé par Mourinho, Lampard lui répond

José Mourinho a fait des débuts remarqués ce week-end sur Sky Sports, où il officie désormais en tant que consultant. Tout le monde, ou presque, en a pris pour son grade. Il n’a d’ailleurs pas non plus épargné son ancien joueur Frank Lampard, qui a connu une large défaite à Old Trafford pour ses débuts sur le banc de Chelsea dimanche (4-0).

Pour le Portugais, les Blues auraient dû évoluer avec plus de joueurs expérimentés: "Alonso, Kanté et Giroud étaient sur le banc. Et quand tu viens à Old Trafford, même si ce n’est plus le grand Manchester qui faisait peur à tout le monde, ça reste Manchester United. Un peu d’expérience aurait fait du bien, quand on regarde les performances de Mason Mount, Tammy Abraham et même Christensen. Pour des matches de cette dimension, il en faut un peu plus."

Ils doivent parler Frank Lampard

Privé de Rüdiger, Willian ou encore Hudson-Odoi, alors que Kanté était lui incertain, Lampard n’a pas du tout apprécié la sortie de son ancien coach, qui lui a été rapporté en conférence de presse. "Il n’a pas aimé la performance de Mason Mount ? C’est ce qu’il a dit ? Vraiment ? Waouh, a réagi « Lamps ». En fait, je ne peux pas sortir les joueurs de l’infirmerie pour les faire jouer, qu’ils soient expérimentés ou non. Donc ce sont les joueurs qui ont disputé ce match où on a clairement été la meilleure équipe pendant 45 à 60 minutes."

"Ce qui est évident, ce que nous avons fait des erreurs individuelles qui ont amené quatre buts sur cinq tirs, a-t-il poursuivi. Je ne me préoccupe pas trop de ce que disent les gens, que ce soit des consultants ou pas, ils doivent parler." Une passe d’armes entre les deux hommes qui n’est sans doute pas la dernière, l’autoproclamé « Special One » n’étant pas réputé pour prendre des pincettes…