Supporter frappé par Vieira : la police britannique ouvre une enquête

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'ancienne gloire de l'équipe de France, entraîneur de Crystal Palace, se diriger vers la sortie du terrain dans le chaos, au milieu des supporters des Toffees célébrant la victoire 3-2 à domicile (et le maintien en Premier League) de leur équipe, pourtant menée 2-0 à la pause. Pris à partie par un jeune homme, Vieira finit par se retourner et lui assène un coup de pied balayette, qui l'envoie au sol, avant d'être bousculé par quelques autres fans, puis accompagné vers la sortie du terrain. Dans un communiqué, la police du Merseyside (nord-ouest de l'Angleterre) a indiqué n'avoir reçu aucune "plainte formelle" mais "enquêter sur une altercation survenue sur le terrain de Goodison Park à l'issue du match Everton-Crystal Palace jeudi". "Nous travaillons avec Everton FC pour rassembler toutes les images de vidéosurveillance disponibles et nous parlons aux témoins", a-t-elle ajouté.

Dion Dublin says there must be firm action taken against pitch invaders after Crystal Palace manager Patrick Vieira was confronted by Everton fans as he was walking off the pitch at full time. pic.twitter.com/FFDhfSqFgv — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 19, 2022

Après cette défaite, Crystal Palace est 13e de Premier League. Everton, grâce à sa victoire, est remonté au 16e rang avec 39 points, s'assurant de rester en première division la saison prochaine. Selon l'agence Press Association, la fédération de football anglaise (FA) va également étudier l'incident, que Vieira a refusé de commenter. En janvier 1995, Eric Cantona avait été exclu huit mois et condamné à 120 heures de travaux d'intérêt général pour un geste de kung-fu incomparablement plus violent: pied droit et crampons au visage puis coup de poing asséné sous le maillot de Manchester United à un supporter de Crystal Palace, Matthew Simmons, qui l'insultait depuis le bord de la tribune. Cette fois, c'est plutôt la consternation concernant les abus visant les joueurs qui domine dans les réactions.

Le Sun a déploré des "scènes affreuses", disséquant l'incident grâce aux images filmées par le téléphone du supporter frappé par Vieira: on y entend le jeune homme insulter l'entraîneur avant de lui adresser un doigt d'honneur. Le Mirror évoque des "images honteuses (qui) révèlent l'ampleur de l'agression" dont aurait été victime l'ex-Bleu. Sur Sky, le commentateur Dion Dublin a lui aussi défendu Vieira: "On ne peut pas bousculer les entraîneurs, les joueurs, toucher les joueurs et leur hurler à la figure. Il faut arrêter de laisser les supporters entrer sur le terrain, c'est trop dangereux", a estimé l'ancien international anglais.

"Possible tragédie"

Au delà du seul cas de Vieira, le Daily Mail a dénoncé "une nouvelle soirée honteuse pour le football", relevant les incidents intervenus au terme de plusieurs matches ces derniers jours. Le plus grave a eu lieu mardi soir, quand un supporter de Nottigham Forest a donné un coup de tête sur le terrain au joueur de Sheffield United Billy Sharp, ce qui lui a valu d'être condamné à 24 semaines de prison. "Les scènes à Nottingham Forest étaient choquantes, tout comme à Everton. Je pense que nous nous dirigeons en terrain dangereux, où quelque chose pourrait se produire au cours d'un match et avoir des conséquences terribles", s'est inquiété l'entraîneur de Newcastle, Eddie Howe. Le problème, selon lui, "c'est l'agression contre l'adversaire, les regroupements autour d'une ou deux personnes": "Nous devons agir vite pour éviter une possible tragédie".

La Ligue anglaise de football (EFL), qui gère les droits pour les divisions 2 à 4 du football anglais, a promis cette semaine d'étudier la manière de gérer les mouvements de foule, par exemple en réduisant les capacités des stades si nécessaire. Frank Lampard, l'entraîneur d'Everton, a lui-même apporté son soutien à Vieira en disant "avoir de la peine pour Patrick" et décrivant une situation "pas facile". "Si c'est fait de la bonne manière, je suis d'accord pour que les supporters restent sur le terrain et en profitent", a toutefois souligné l'ex-milieu de terrain de Chelsea. Selon lui, "tant que tout le monde se comporte bien et que nous n'assistons pas à des scènes comme celles de l'autre soir, laissez-les vivre leur moment". "C'est l'essence même du football", a-t-il ajouté.