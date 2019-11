Steven Gerrard (Glasgow Rangers) a fait son choix pour le Ballon d'Or

Lionel Messi, Sadio Mané, Virgil van Dijk ou encore Cristiano Ronaldo. Les candidats au trophée individuel suprême ne manquent pas. Mais qui sera désigné Ballon d'Or ce lundi 2 décembre ? Entraîneur des Glasgow Rangers et ancienne gloire de Liverpool, Steven Gerrard a été sondé par les médias anglais juste après la qualification de son équipe pour les 16es de finale de la Ligue Europa (2-2 contre Feyenoord). Et pour lui, forcément, c'est un joueur des Reds qui doit l'emporter. Mais lequel entre Mané et Van Dijk ?



« Je suis le plus grand fan de Messi. Mais si vous regardez la constance avec laquelle a joué Virgil van Dijk cette année, y compris en remportant la Ligue des Champions avec Liverpool, alors à mon avis, il mérite le Ballon d’or », estime Gerrard. Selon les dernières rumeurs émanant de la presse espagnole, le Ballon d'Or 2019 serait décerné à Lionel Messi. C'est en effet ce qu'affirme le quotidien catalan Mundo Deportivo, qui indique La Pulga sera couronné pour la 6e fois. Reste à savoir si ces fuites se vérifieront ce lundi...