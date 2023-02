Southampton : Nathan Jones et ses adjoints virés

Cette saison 2022-2023 tourne au vinaigre pour Southampton. Les Saints sont en grande difficulté et pointent à la dernière position de la Premier League avec seulement 15 points en 22 journées. Samedi contre Wolverhampton, ils menaient pourtant 1-0 grâce au but de Carlos Alcaraz avant que Mario Lemina (Wolves) ne soient exclus. Un scenario favorable qui a finalement mal tourné. En deuxième mi-temps, les Saints ont été surpris et ont encaissé deux buts. La défaite de trop pour le club anglais qui a viré son entraîneur et ses adjoints. Voici ce qui a été publié dans leur communiqué officiel :

"Le club de football de Southampton peut confirmer qu'il a rompu ses relations avec le manager de l'équipe première Nathan Jones. Les entraîneurs adjoints Chris Cohen et Alan Sheehan ont également quitté le club. Le coach en chef de l'équipe première Rubén Sellés prendra en charge l'entraînement et préparera l'équipe en vue du prochain match contre Chelsea."

La semaine prochaine, Southampton sera opposé à Chelsea à Stamford Bridge avant de se déplacer à Leeds et de recevoir Grimsby en FA Cup.