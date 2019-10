Southampton: Après le 0-9, le coach des Saints prend "100% de la responsabilité"

C'est une soirée en enfer que Ralph Hasenhüttl (52 ans), le coach autrichien des Saints de Southampton, a vécu vendredi depuis son banc en assistant à la défaite record de son équipe face à Leicester City (0-9). Soit la plus large victoire jamais enregistré en déplacement dans toute l'histoire de la Premier League.

"C'est une défaite embarrassante, une sorte de cauchemar, surtout à domicile, a accepté de commenter au micro Sky Sports un technicien prêt à endosser "100 % de la responsabilité" de ce résultat "épouvantable".

"Je n'ai jamais vu une équipe se comporter de cette manière, nous ne nous sommes battus dans aucun compartiment du jeu. Nous devons relever la tête et ce sera mon travail dans les prochains jours." On devine le degré d'abattement au sein de son vestiaire, dont Hasenhüttl tenait plus que jamais à préserver l'intimité en de telles circonstances et avec le contenu de sa causerie après la déroute : "Rien dont je veuille parler face aux caméras. Cela doit rester dans le vestiaire."