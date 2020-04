Son va suivre un camp d’entrainement avec l’armée

Heung-Min Son, comme beaucoup d’autres joueurs professionnels, a été autorisé à rentrer dans son pays à la suite de l’arrêt forcé des différents championnats européens. Et le joueur de Tottenham a trouvé le moyen de s’occuper pendant cette « pause ». D’après les informations du Korea Herald, le joueur de 27 ans va suivre la formation de base de trois semaines pour le service militaire obligatoire requis par la Corée du Sud. La formation aura lieu dans un camp du corps des Marines, sur l’île de Jeju, à partir du 20 avril. Pour rappel, la Corée du Sud est l’un des rares pays à ne presque pas souffrir du coronavirus (8000 cas et 67 décès), aucune mesure de confinement n’a été prise.

Son déjà exempté de service militaire en 2016

En 2016, Heung Min Son était déjà exempté de service militaire. Pour rappel, en Corée du Sud, chaque homme est obligé de réaliser un service militaire obligatoire de 21 mois avant ses 28 ans. Une obligation qui aurait pu stopper la belle carrière de celui que les Coréens surnomment « Sonaldo ». Mais une solution existe pour échapper au service militaire. Le gouvernement coréen récompense les médaillés d’or aux Jeux asiatiques et tous les médaillés aux Jeux olympiques par une exemption de service militaire. Le joueur de Tottenham avait hissé son pays à la première place du tournoi de football des Jeux Asiatiques de 2016. Grace à cette victoire, il fut donc exempté de service et a ainsi pu continuer sa brillante carrière en Europe.