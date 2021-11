Solskjaer trahi : un de ses « amis » le pousse dehors

Bien qu'Ole Gunnar Solskjaer et Rio Ferdinand aient été coéquipiers à Manchester United durant leur première vie de joueur, l'ancien défenseur a appelé l'actuel manager du club à rendre le tablier. Sans concession, Ferdinand estime qu'il « est temps de passer le relais. » « Aujourd'hui, je ne pense pas que nous ayons le niveau pour gagner le Championnat », a lancé le consultant, très respecté en Angleterre, dans son podcast « Vibe with Five ».

Ferdinand retourne sa veste sur Solskjaer

Le début de saison très chaotique de Man United fait jaser de l'autre côté de la Manche. Deux défaites, plus particulièrement, sont restées dans les têtes : l'humiliation dans le derby d'Angleterre face à Liverpool (0-5), et le revers sec et sans appel contre l'autre rival, Man City (0-2). Deux contre-performances toutes fraiches qui accentuent la pression sur Solskjaer. « Je regarde jouer l'équipe chaque semaine et je me demande ce qu'on va faire tactiquement. Je ne vois aucune philosophie ou identité dans le jeu », a continué Ferdinand. « De ce que j'ai vu du début de la saison jusqu'à maintenant, je pense qu'il serait temps de passer le relais. Et je pense qu'Ole pourrait partir aujoud'hui la tête haute car le chemin parcouru depuis son arrivée jusqu'au début de cette saison est positif », a conclu l'ancien défenseur.