Solskjaer explique la non-titularisation de Pogba (Manchester United)

Manchester United défiait Newcastle, ce jeudi à l’occasion du Boxing Day (19e journée de Premier League). Dans le onze de départ des Red Devils, Paul Pogba a brillé par son absence. Le Français avait été laissé sur le banc au coup d’envoi. Pourtant, il était parfaitement apte, et il restait aussi sur une prestation très encourageante lors de son retour à la compétition, le week-end dernier face à Watford.« Andreas (Pereira) et Mason (Greenwood) se sont très bien débrouillés et ils ont des jambes fraiches, a indiqué Ole Gunnar Solskjaer au micro du diffuseur anglais. Avec Paul, il est trop tôt pour lui en demander trop. Il a travaillé très dur mais nous devrons le nourrir au goutte à goutte et le faire jouer progressivement de plus en plus ». Le coach norvégien est donc prêt à se montrer patient avec celui qu’il a désigné il y a quelques jours comme le meilleur joueur au monde à son poste.. À moins que son staff ne « le garde au frais » pour le choc face à Arsenal, prévu le jour de l’An.