Silva et Manchester City laminent Newcastle / Premier League (J34)

Trois jours après son revers inattendu contre Southampton, Manchester City s’est bien repris ce mardi en infligeant une lourde correction à Newcastle. Cinq buts marqués et une domination totale dans le jeu ont permis aux Eastlands de se refaire une santé. Guardiola peut être satisfait de la réaction de ses troupes, surtout que des échéances plus importantes vont se présenter rapidement.

Face aux Saints, les ex-champions d’Angleterre ont frappé 23 fois au but. Cette fois, ils n’avaient pas besoin de tenter leur chance autant pour prendre les devants et dérouler au score. Gabriel Jesus a été le premier à frapper. A la 10e minute, le Brésilien a débloqué la situation d’une reprise sans contrôle sur une passe de David Silva. Une fois le plus dur fait, les Citizens ont pu se balader sans peine et sans jamais vraiment être mis en danger. Dès la 21e minute, Riyad Mahrez assurait le break, avec un tir du plat du pied gauche, consécutif à une passe de Kevin De Bruyne. L’Algérien signait ainsi son cinquième geste décisif en autant de parties jouées avec les Sky Blues.

10+ - David Silva has now reached 10 assists in all competitions in all 10 of his seasons with Manchester City, with his second in this game his 121st in total for the club. Mago. pic.twitter.com/PFpeLDk90P

— OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2020