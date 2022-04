Alan Shearer a analysé la performance des Red Devils contre Arsenal, l'équipe de Ralf Rangnick ayant été battue par les Gunners et Liverpool la semaine dernière. "Un nouveau manager, ils ont été battus par Liverpool, ils ont changé de personnel - ils ont laissé Harry Maguire sur le banc - donc je pensais qu'il y aurait un peu de réponse, certainement dans les 20 ou 30 premières minutes, et il n'y en a pas eu du tout", a déclaré Shearer dans l'émission Match of the Day de la BBC.

Manchester United ne répond plus

"En l'espace de trois minutes, vous avez commis trois grosses erreurs : [Raphael] Varane et [Alex] Telles en font une et [Diogo] Dalot en fait une en laissant [Nuno] Tavares partir [pour le premier but]. Il n'y avait pas de pressing, pas d'organisation... la compréhension de quand ou comment presser dans cette équipe est nulle, probablement parce qu'ils ne savent pas comment le faire ou qu'ils ne le travaillent pas du tout à l'entraînement. Ils ne savent pas comment ou quand le faire... ce qu'ils font sur le terrain d'entraînement, je ne le sais pas, parce qu'il ne semble pas qu'ils fassent grand-chose en termes de pressing."