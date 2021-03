Les performances de l'ancien Marseillais Lucas Ocampos en Liga, du côté de l'Andalousie, ne passent pas inaperçue. Du moins, pas en Premier League. Très régulier au FC Séville depuis qu'il a rallié les Nervionenses en juillet 2019, le joueur argentin a tapé dans l’œil de deux clubs anglais. Ainsi, selon les médias britanniques, Leeds et Liverpool s'intéressent au profil du très énergique joueur de Séville. Mais qu'en pense l'intéressé ?

Ocampos ne se conjugue pas au futur

"Je dis toujours la même chose", a tonné le joueur au micro de Canal Sur Radio : "Je me concentre sur le présent et je ne regarde pas plus loin les choses que je ne peux pas contrôler. J'adore cette ville et ce qui s'est passé ces deux dernières années. J'espère que cela continuera. Je suis très heureux ici et je ne pense pas à jouer ailleurs qu'ici. Je suis très reconnaissant envers le club car ils m'ont donné confiance et m'ont permis d'évoluer dans certaines facettes de mon jeu, ce que d'autres clubs n'avaient pas fait", a-t-il ajouté. La tâche ne s'annonce pas aisée pour les clubs anglais désireux d'acquérir ses services...