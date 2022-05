Jules Koundé est déterminé à jouer en Premier League et à combler le vide dans la défense des Blues. Le magnat américain Todd Boehly a finalement reçu le feu vert du gouvernement pour acheter Chelsea à Roman Abramovich pour 4,25 milliards de livres sterling. Koundé, 23 ans, est également convaincu qu'il sera le premier choix la saison prochaine suite aux bouleversements dans la défense des Blues, selon The Sun.

Séville n'a pas besoin de vendre

Le Séville FC veut jouer à nouveau les durs en affaires et de faire valoir la clause libératoire de Koundé à hauteur de 68 millions de livres sterling, comme il l'avait fait lors de la fenêtre de transfert de janvier. Mais les vainqueurs de l'Europa League 2020 reconnaissent que leur défenseur central vedette veut un nouveau défi et des discussions sont prévues entre Koundé et le directeur sportif de Séville, Monchi, pour trouver une porte de sortie. Le FC Séville affirme qu'il n'a pas besoin de vendre de joueurs puisqu'il est qualifié pour la Ligue des Champions de l'année prochaine.