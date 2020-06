Séville-Barça : Griezmann remplaçant, Suarez titulaire

C'est sur la pelouse du FC Séville, sa proie favorite, que Lionel Messi a l'occasion d'inscrire le 700eme but de sa carrière. Le numéro 10 argentin est évidemment aligné au coup d'envoi de ce choc comptant pour la 30e journée de Liga. En revanche, la grosse surprise concerne la non-titularisation d'Antoine Griezmann. Peu en vue depuis la reprise du football, le champion du monde français débute sur le banc. Quique Setién lui a préféré Luis Suarez et Martin Braithwaite. Arturo Vidal, Sergio Busquets et Ivan Rakitic composent le milieu de ce 4-3-3 devant une défense classique.

Dans les rangs du FC Séville, l'ancien Marseillais Lucas Ocampos, buteur décisif lors du derby contre le Betis, sera l'un des dangers à surveiller, tout comme l'imposant avant-centre Luuk de Jong. L'ancien Bordelais Jules Koundé débute en défense centrale aux côtés de l'ex-Nantais Diego Carlos.

La composition du FC Séville (4-4-2) : Vaclík - Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón - Jordan, Fernando, Óliver Torres, Ocampos - De Jong, Munir.

La composition du FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Braitwaite, Suarez, Messi.